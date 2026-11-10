إشمعنى وهو مش بيلعب؟.. خالد الغندور يتساءل عن سبب انضمام حمزة عبد الكريم للمنتخب

انتقد الإعلامي خالد الغندور اختيار حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، ضمن قائمة منتخب مصر، متسائلًا عن أسباب انضمامه إلى صفوف الفراعنة رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول للنادي الإسباني، وعدم حصوله على دقائق لعب كافية حتى مع فريق الشباب.

وقال خالد الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حمزة عبد الكريم لا يشارك مع الفريق الأول لبرشلونة، كما يكتفي باللعب شوطًا واحدًا مع فريق الشباب، مشيرًا إلى أنه يرتكب أخطاء تصل إلى تسجيل أهداف عكسية في مرماه.

وتساءل الغندور عن معايير اختيار اللاعبين للمنتخب، مؤكدًا أن أداء حمزة عبد الكريم يشبه أداء مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، متسائلًا عن سبب عدم انضمام الأخير في الوقت الذي يحصل فيه حمزة على فرصة التواجد مع الفراعنة.

وكان علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قد أعلن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر نوفمبر، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.