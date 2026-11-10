أنتوا عايزين إيه؟.. خالد الغندور يهاجم منتقدي اختيارات علي ماهر

شن الإعلامي خالد الغندور هجومًا على التناقض في تناول بعض الإعلاميين لاختيارات المدير الفني لمنتخب مصر علي ماهر، بعد الإعلان عن قائمة اللاعبين التي تستعد للمرحلة المقبلة، منتقدًا اختلاف المواقف تجاه اختيارات المدربين، بحسب الأسماء التي يتم ضمها أو استبعادها.

وقال خالد الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور»، إنه فوجئ ببعض اختيارات علي ماهر، خاصة ضم كل من محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة وناصر ماهر، إلى جانب إعادة اختيار محمد الشناوي ومحمد هاني، مقابل استبعاد إمام عاشور وياسر إبراهيم.

وأوضح الغندور أن ياسر إبراهيم لم يشارك بانتظام خلال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة في مباراة واحدة، كما أن إمام عاشور غاب عن المباريات لفترة بسبب مشكلات مع النادي الأهلي أو لأسباب فنية، بينما يرى أن محمد هاني لا يوجد له بديل واضح في مركزه.

وأضاف أنه فوجئ بموقف أحد الإعلاميين الكبار، الذي كان يطالب قبل كأس العالم بعدم انتقاد اختيارات حسام حسن، مؤكدًا أن المدير الفني هو المسؤول عن القائمة ويجب دعمه ومساندته، لكنه عاد وانتقد اختيارات علي ماهر، متسائلًا عن أسباب ضم بعض اللاعبين واستبعاد آخرين.

وتساءل الغندور عن سبب اختلاف الموقف من المدربين، قائلًا إنه إذا كان استبعاد ياسر إبراهيم بسبب عدم المشاركة بانتظام، فإن محمد هاني لم يكن يشارك أيضًا خلال فترة سابقة، مطالبًا بتوضيح الفارق بين الحالتين.

وأشار إلى أن بعض الإعلاميين طالبوا في وقت سابق بعدم التدخل في اختيارات حسام حسن، وعدم التساؤل عن أسباب استبعاد مصطفى محمد، باعتبار أن المدير الفني هو صاحب القرار، قبل أن يتخذوا موقفًا مختلفًا مع اختيارات علي ماهر.

ووصف الغندور هذا التباين في المواقف بأنه «شيزوفرينيا»، مؤكدًا ضرورة وجود مبدأ ثابت في التعامل مع اختيارات الأجهزة الفنية، سواء كان المدير الفني حسام حسن أو علي ماهر، وألا تختلف المعايير من مدرب إلى آخر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني من حقه اختيار اللاعبين الذين يرى أنهم الأنسب لطريقة لعبه واحتياجات المنتخب، مشيرًا إلى أن من حق علي ماهر الاستعانة بمصطفى محمد إذا كان يرى أنه المهاجم المناسب للفراعنة، متسائلًا عن الهدف من اختلاف المواقف الإعلامية تجاه اختيارات المنتخب، وما إذا كان الاهتمام ينصب على مصلحة مصر أم حسابات أخرى.