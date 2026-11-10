رسالة تحذيرية من أحمد بلال لعلي ماهر قبل قيادة الفراعنة.. ماذا قال؟

وجه أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بشأن التحديات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مطالبًا إياه بالاستعداد بشكل مختلف لطبيعة المرحلة والمسؤولية الكبيرة التي يتولاها مع الفراعنة.

وقال أحمد بلال، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، إن علي ماهر سيواجه تحديات كبيرة في مهمته الجديدة، خاصة في ظل تعامله مع مجموعة من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة والخبرات، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء اللاعبين سبق لهم التأثير في رحيل مدربين واستمرار آخرين، وكذلك التعاقد مع لاعبين ورحيل آخرين.

وأضاف: «أنت عندك تحديات كبيرة، وهتتعامل مع أسماء لاعيبة كبيرة أوي، أسماء مشت مدربين وقعدت مدربين، وجابت لعيبة ومشّت لعيبة».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن تدريب منتخب مصر يختلف تمامًا عن قيادة الأندية، في ظل قوة المنافسين المنتظر مواجهتهم، خاصة مع احتمالية خوض مباريات أمام منتخبات بحجم البرازيل وإنجلترا وإسبانيا.

وتابع: «أنت النهاردة مع منتخب مصر، منتخب حقق أداء كويس في كأس العالم، وممكن تواجه البرازيل وإنجلترا وإسبانيا، وده مستوى فني مختلف تمامًا».

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اختلاف طريقة التحضير والاستعداد للمرحلة المقبلة، قائلًا: «مش هتلعب تاني قدام الاتحاد السكندري ولا أبو قير للأسمدة، فلازم التحضير يكون مختلف».