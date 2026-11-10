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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن زكري: إقالة حسام حسن مفاجأة.. وأؤيد قرار رحيله عن منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

وصف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي، قرار إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر بأنه مفاجئ من ناحية، لكنه لم يكن مستغربًا من ناحية أخرى، في ظل الأزمات التي أحاطت بالمدرب خلال الفترة الماضية.

وأوضح بن زكري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن النتائج والأداء الجيدين اللذين قدمهما حسام حسن جعلا قرار رحيله مفاجئًا، إلا أن أزماته مع عدد من اللاعبين الكبار، وفي مقدمتهم محمد صلاح، إلى جانب مشكلاته الأسرية الخاصة، جعلت الإقالة غير مستبعدة، مؤكدًا تأييده للقرار.

إقالة حسام حسن منتخب مصر نور الدين بن زكري حسام حسن برنامج «الكلاسيكو» محمد صلاح

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