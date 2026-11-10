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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-11-2026 والقنوات الناقلة

المقاولون العرب
المقاولون العرب
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، إقامة عدد من المواجهات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب جماهيري للمباريات التي تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا.

وتتصدر مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر اهتمامات الجماهير المصرية، إلى جانب انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي تشهد ظهور عدد من الأندية الإسبانية في مواجهات مختلفة.

وتسعى الفرق المشاركة في مباريات اليوم إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشوارها في البطولات، سواء بالتأهل إلى الدور التالي في كأس مصر أو حجز بطاقة العبور في منافسات كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

* المقاولون العرب × الاتصالات – الساعة 5 مساءً، عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

* أنايتاسونا × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8 مساءً، عبر منصة إم بي سي شاهد.
* بامبلونا × إيبار – الساعة 8 مساءً، عبر قناة فييكا تي في.
* ميخاس لاس لاجوناس × خاين – الساعة 9 مساءً.
* أموريبييتا × لوجرونيس – الساعة 9 مساءً.
* تريفال فالديراس × ليجانيس – الساعة 9 مساءً.
* تافيرنيس دي لا فالدينيا × فالنسيا – الساعة 9 مساءً.

كأس مصر كأس ملك اسبانيا المقاولون العرب اخبار الرياضة

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