الزمالك يحدد موعد مباراتيه الوديتين استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، موعد خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتين وديتين، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبد الناصر محمد أن الزمالك سيواجه الاتحاد السكندري وديًا يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، على أن يخوض مباراة ودية ثانية يوم الخميس 19 نوفمبر، ولم يتم الاستقرار على الفريق المنافس حتى الآن.

وأضاف أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز.