كشفت الإعلامية والناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن احتفال فوزينيا، حارس منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم، بالتتويج بلقب الدوري التشيلي برفقة فريقه كولو كولو.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فوزينيا، حارس منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم، يحتفل بالتتويج بلقب الدوري التشيلي رفقة فريقه كولو كولو».

واحتفل الحارس الرأس أخضري فوزينيا، نجم منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، بتتويجه بلقب الدوري التشيلي رفقة فريقه كولو كولو، عقب الفوز على نظيره نيوبلينسي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ27 من المسابقة.

ونجح كولو كولو في حسم لقب الدوري التشيلي للمرة الـ35 في تاريخه، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة، ليضمن التتويج بالبطولة رسميًا