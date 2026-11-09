التجنيد الإجباري لرواد ملهى ليلي بموسكو.. اعتقال 200 شاب للتوقيع على أوراق الخدمة العسكرية

اقتحمت الشرطة الروسية ملهى ليلي في قلب موسكو، واعتقلت 200 شاب في عملية مداهمة لمكافحة الحياة الليلية، وأجبرتهم على التوقيع على وثائق التجنيد العسكري، وفقا لما أوردت صحيفة ال جورنالي الإيطالية، عن إعلام روسي معارض.

مداهمة نادٍ ليلي

وقعت المداهمة على بُعد خطوات من الكرملين، حيث تُلقي الحرب في أوكرانيا بظلالها حتى على الحياة الليلية، وكان من بين المتواجدين، قاصرون وعشرات الآباء والأمهات أمام مراكز الشرطة يطالبون برؤية أبنائهم. هذه هي نتيجة أحدث مداهمة للشرطة في كيتاي جورود، الحيّ الواقع وسط موسكو والذي يجذب آلاف الأشخاص في عطلات نهاية الأسبوع بفضل حاناته ونواديه.

الرواية الرسمية:"مكافحة الجريمة ومنع شرب الكحول"

وبحسب البيان الرسمي، كانت هذه "إجراءات وقائية للحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة"، بهدف "منع تناول الكحول في الأماكن العامة".

ونُقل الموقوفون إلى مركزين للشرطة لاستجوابهم، إذ وُجّهت غرامات إدارية إلى 17 منهم على الأقل بتهمة شرب الكحول.

ضغوط للتسجيل في الخدمة العسكرية

أما آخرون، من البالغين، فقد "ضُغط عليهم" لتوقيع عقد مع وزارة الدفاع، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان أي منهم قد وافق.

وذكر مصدر آخر لصحيفة "أوستوروزنو نوفوستي" أن الشباب، بمن فيهم طلاب معفون من الخدمة العسكرية، قد أُبلغوا باستدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

رواية الشباب: حرمان من الماء والضرب

وقد روى الشباب المعتقلين شهادات مختلفة تماما، إذ يصف موقع "ميدوزا" المعارض، نقلاً عن شهاداتهم، حرمانهم من الماء ودورات المياه في سيارات الشرطة، وتعرض بعض المحتجزين للضرب.

ووردت أنباء عن منع آبائهم من لقائهم، حيث تُظهر مقاطع فيديو تجمع عشرات الأشخاص خارج مراكز الشرطة مع حلول المساء. كما وردت اتهامات بسوء المعاملة والتجنيد القسري من بعض هيئات المعارضة.

6 مداهمات منذ بداية العام

وحادثة كيتاي-جورود ليست حادثة معزولة. فقد أفاد مدونون روس بوقوع ست مداهمات على الأقل منذ بداية العام، لا سيما بالقرب من منتزه جوركا، وهو مكان تجمع رئيسي للشباب.

وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة باستمرار، بما في ذلك الهراوات والصواعق الكهربائية، لدرجة أن العديد من الشباب اعتادوا على ما يبدو تسلق الأسوار للفرار عند وصول سيارات الشرطة.

وبدأ كل شيء في مارس، بعد شجار عنيف قرب كنيس يهودي، حيث تعرضت مجموعة من الشباب يرتدون الكيباه لهجوم من قبل عصابة من القوميين المتطرفين على ما يبدو، لكن بعض المدونين يشيرون إلى أن تلك الحادثة كانت نتيجة كراهية الأجانب والعنصرية، وأن رواد كنيس جوركا كانوا على الأرجح أبرياء من الحادث.