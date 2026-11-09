بدر عبدالعاطي يلتقي الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم 9 نوفمبر، "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي ثمن خلال الاتصال الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً التطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، ومنوهاً لأهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص.

كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الأولي للقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها بروكسل في أكتوبر الماضي، وكذلك الترتيبات الجارية تحضيراً لانعقاد القمة الثانية المقرر أن تستضيفها مصر منتصف العام المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي ، بأن اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.

كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، وخطورة انزلاق المنطقة مجدداً لتصعيد عسكري لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة، والأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، وأن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.

وتناول اللقاء قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، معرباً عن الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي واهمية تحقيق الامن والاستقرار. في منطقة القرن الأفريقي بعيد عن أية سياسات احادية .

وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.

وتناول الوزير عبد العاطي الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي، مسلطاً الضوء على المبادرات المصرية في هذا الصدد، ولا سيما مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي توفر إطاراً شاملاً لمختلف المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية الهادفة لتعزيز البنية التحتية للدول المشاطئة للبحر الأحمر.