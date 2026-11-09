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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية و نظيره الأمريكي يبحثان في باريس احتواء التصعيد الإقليمي وأمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روييو
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روييو
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦، السيد ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى باريس. 

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين قد تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تبادلا الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

تناول اللقاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية وتغليب المسارات السياسية والحلول السلمية، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من عدم الاستقرار، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المنطقة.

تطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دولها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، وضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على حرية الملاحة والتجارة الدولية.

اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وواشنطن إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية باريس

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