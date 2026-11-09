قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية وبحث الملفات الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ٩ نوفمبر، السيد ماورو فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى باريس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قد استهل اللقاء بتقديم التهنئة على إعادة انتخاب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لولاية رابعة، كما تناول الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة في ضوء اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بينهما، بما يسهم في الارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في منطقة قناة السويس، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن التطلع للقيام بزيارة على رأس وفد يضم عدداً من رجال الأعمال إلى البرازيل خلال المرحلة القادمة، والعمل على دعم انعقاد منتدى الأعمال المشترك بين الجانبين بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر ازاء مختلف القضايا الإقليمية الهامة ومن بينها الوضع في قطاع غزة والجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، وشددا على ضرورة احتواء التوترات الإقليمية وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار.

تطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات الأوضاع في منطقة أمريكا اللاتينية، حيث ناقش الوزير عبد العاطي مع نظيره البرازيلي وجهات النظر والتقديرات المختلفة بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية باريس السفير نادر زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

النجمة هيا مرعشلي

مسلسل نوح.. هيا مرعشلي تخوض تجربة جديدة أمام تيم حسن في رمضان 2027

النجم أحمد حلمي

أحمد حلمي يكشف سر ظهوره باللحية والشعر الأسود في فيلم «حدوتة»

رانيا يوسف

أول صور من كواليس حكاية «جثة حية» بطولة رانيا يوسف ضمن مسلسل «القصة الكاملة»

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد