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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لحوكمة الذكاء الاصطناعي بالاجتماع الوزاري لمجموعة السبع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة المخصصة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد عبدالعاطي، في كلمته على أهمية هذه التكنولوجيا باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والابتكار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإدارة العامة، مشدداً على ضرورة توظيفها لخدمة الشعوب.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لبناء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية، واعتماد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام ٢٠٢٦.

وأشار إلى حرص مصر على توظيف هذه التقنيات في تطوير الخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم البحث العلمي والابتكار.

كما أبرز وزير الخارجية الجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى مساهمة مصر في صياغة الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي للاتحاد الأفريقي والمبادرات العربية ذات الصلة، وحرصها على ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأفريقية والعربية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها، بما يراعي أولوياتها واحتياجاتها الوطنية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية إرساء أطر دولية شاملة ومتوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي تضمن استفادة جميع الدول من فرصه، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، ومرحباً بإنشاء الهيئة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي فضلاً عن إطلاق الحوار العالمي بشأن حوكمته.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الاجتماع الوزاري مجموعة السبع المنعقد حوكمة الذكاء الاصطناعي الجهود المصرية

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