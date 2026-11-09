أشرف سليمان: الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب خطوة حاسمة

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن قرار إدراج جماعة الإخوان الإرهابية نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، يمثل خطوة مهمة وحاسمة في إطار المواجهة القانونية للدولة المصرية مع التنظيمات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ومؤسساته الوطنية.

وقال النائب، إن القرار يعكس ثبات موقف الدولة المصرية في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي ليست مجالًا للتهاون، وأن صون مؤسسات الدولة ومقدراتها مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة.

قوائم الكيانات الإرهابية

وأضاف أن أهمية القرار تتجاوز مجرد الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، لتشمل ما يترتب عليه من آثار قانونية وفقًا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وما يوفره من أدوات لمواجهة أنشطة الكيانات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، والتحفظ على الأموال والأصول المرتبطة بها وفقًا للإجراءات والأحكام القانونية المقررة.

وأوضح أن تطبيق هذه الإجراءات يسهم في تضييق الخناق على مصادر الدعم المالي والتنظيمي للتنظيمات الإرهابية، ويحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها أو استغلال الموارد في تهديد أمن المجتمع واستقرار الدولة.

وأشار وكيل أول لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن المواجهة الشاملة للإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية، وإنما تتطلب أيضًا مواجهة فكرية وثقافية جادة، وترسيخ الوعي الوطني، وحماية الشباب من محاولات الاستقطاب والتضليل ونشر الفكر المتطرف.

وشدد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان على أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بثبات في حماية أمنها القومي ومواجهة كل من يسعى إلى المساس باستقرارها أو النيل من مؤسساتها، مؤكدًا أن سيادة القانون ستظل الأساس في حماية الوطن، وأن أمن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها خط أحمر لا يقبل التهاون.