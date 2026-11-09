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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشوادفي: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي أبرز رسائل اجتماع الرئيس السيسي

الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار
الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار
محمود محسن

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ركز على سبل رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية التي تتسم بحالة من الضبابية وعدم اليقين، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد المصري.

وقال الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع العمل على زيادته ليقترب من عام كامل، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتأمين الأسواق وتجنب أي أزمات محتملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تحقيق استدامة التنمية يتطلب الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، والعمل على رفع معدلات النمو لتقترب من 5.5%، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي من خلال زيادة الصادرات، وتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

 مواجهة التحديات المستقبلية

وأشار إلى أن الدولة تعمل على الحد من زيادة معدلات الدين، من خلال الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لتمويل المشروعات الكبرى، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

محمد الشوادفي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي المتغيرات الإقليمية

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