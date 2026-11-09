برلمانية: دعم الشركات الناشئة بوابة جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب ، أن تحركات وزارة التخطيط لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم الشركات الناشئة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة ريادة الأعمال باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

توسيع فرص التمويل



وأشارت “ أبو زيد”إلى أن دعم الشركات الناشئة يفتح المجال أمام الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة، مطالبة بضورة بتوسيع فرص التمويل وتقديم التسهيلات اللازمة لرواد الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.



جاء ذلك بعد أن أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق تحول اقتصادي هيكلي لتعزيز الإنتاجية والنمو المستدام، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026 لدعم منظومة الشركات الناشئة.