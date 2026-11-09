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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: كامل الوزير عنده مشروعات هائلة وهيكملها.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، سوف يذهب لمجلس النواب بناء على طلب لجنة النقل، مردفًا: «الفريق كامل الوزير مش بتاع تكييف منذ 12 سنة وهو اشتغل على قناة السويس الجديدة، دا راجل بتاع شغل، ولا يتوقف عن العمل، ربنا يديه الصحة، وكمان مستهدف من الخونة والإعلام المعادي، الراجل اللي شغال مش عاوزينه يستمر، طيب أنت لو عملت كده هتلاقي حد يشتغل».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير عنده مشروعات هائلة وهيكملها، سواء في القطارات والمترو والمونوريل ومترو الإسكندرية وموانئ جافة وعلى البحر وعلى النيل، الفريق كامل الوزير مكمل ومستمر في عمله.

وتابع: «أديني عرّفتك الناس اللي لا تريد واحد بيشتغل في البلد إلا بيهاجموه، مفيش واحد في البلد إلا وبيتم مهاجمته، تركيا فيها حوادث قطارات، مفيش بلد في العالم مفيهاش حوادث، دي ناس مجانين كأني مصر اللي فيها حوادث، الحادثة دي بتاعت العياط بسبب إغلاق جهاز التحكم الآلي، مين اللي مسؤول عن الجهاز ده، الجهاز ده شغال واللي هيتوقف هيترفض من الشغل».

وأكمل: «السواق الله يرحمه عمل كارثة كبيرة علشان قفل جهاز التحكم الآلي في القطار، بكرة وزير النقل رايح لجنة النقل في مجلس النواب، ومن حق النواب يسألوا ويعرفوا إيه اللي حصل، الحادث ده كله بسبب خطأ عنصر بشري، في ناس عاوزة كل مسؤول بيشتغل يضرب، أصبح المسؤول مادة للإعلام المعادي، والله في إعلام في دول ما يقدر يتكلم عن المسؤولين فيها ولا غفير ولا حادث».

واستطرد: «اللي بنشوفه كأن مصر مستباحة، عاوزين يهزوا الثقة، وفيه ناس عاوزة تضعف الثقة، والله الرئيس شغال وفي مشروعات كتير عاوزين نخلصها، الوزير كامل الوزير شغال بأقصى طاقته وينفذ تكليفات الرئيس السيسي، لما عمل فكرة وتوسيع الدائري على النيل الناس اتكلمت وقالت كذا وكذا».

وأردف: «جرار بتاع القطار بتاع الضواحي ليه 50 سنة والمفروض يتغير، وروحنا الورشة بتاعت أبو رواش والوزير قال الحاجات دي بدل ما تتكهن وتترمي تجدد ويتعمل صيانة ليها، بدل المليارات اللي تترمي، قطار الضواحي درجة تالتة، إحنا كنا بنستورد الفلنكات، ودلوقتي بنعمل مصنع وبنصنعها في البلد».

وشدد أحمد موسى: «إحنا كنا بنستورد كل حاجة، إحنا النهارده بنصنع، وأقسم بالله العظيم عاوزين يخربوا البلد، أي حد ناجح في البلد عاوزين يدمروه، وأقسم بالله عاوزين يدمروا الوطن، في ناس بتهد والله».

أحمد موسى قناة السويس الإعلامي أحمد موسى

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