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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2026.. آخر موعد للتقديم والخطوات والشروط والأوراق المطلوبة

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2026
شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2026
محمد غالي

تزايد اهتمام مستأجري الإيجار القديم بالتعرف على إجراءات الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، بالتزامن مع استمرار الحكومة في إتاحة الفرصة أمام الفئات الخاضعة لأحكام القانون الجديد لتوفيق أوضاعها والحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2026

وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية تسجيل طلبات الحصول على السكن البديل إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، تنفيذا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، مع تيسير إجراءات التقديم وعدم اشتراط سداد مقدم حجز عند تسجيل الاستمارة الأولية، فضلا عن عدم وضع حد أقصى لسن المتقدم.

آخر موعد للتقديم على شقق الإيجار القديم

قررت الحكومة مد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 12 يناير 2027، بدلا من الموعد السابق.

ويأتي تمديد فترة التقديم لمنح المستأجرين فرصة إضافية لتسجيل بياناتهم واستكمال إجراءات الحصول على الوحدات البديلة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط القانونية المحددة لضمان دراسة الطلبات وتحديد المستحقين.

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2026

خطوات التقديم على شقة بديلة عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونا تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
3. اختيار خدمة «السكن البديل» من قائمة الخدمات المتاحة.
4. الضغط على «استمارة تقديم على السكن البديل».
5. الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم اختيار «بدء الخدمة».
6. تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية، سواء كان المتقدم مستأجرا أصليا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
7. إدخال البيانات الشخصية والوظيفية، بما يشمل المؤهل الدراسي والوظيفة والدخل الشهري.
8. تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة والاستعلام عن عنوانها باستخدام كود عداد الكهرباء.
9. إدخال بيانات أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية والأبناء والمقيمين بالوحدة.
10. مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الاستمارة إلكترونيا.

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2026

شروط الحصول على شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، ومن أبرزها:

أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقا للقانون.
أن تكون الوحدة المؤجرة مشغولة فعليا، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
ألا يمتلك مقدم الطلب أو زوجه أو أولاده القصر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وفقا للضوابط المقررة.
أن تقع الوحدة البديلة في المحافظة نفسها التي توجد بها الوحدة الأصلية.
أن تكون الوحدة البديلة مخصصة للغرض ذاته للوحدة المؤجرة، سواء كان سكنيا أو غير سكني.

وتخضع الطلبات المقدمة للفحص والتحقق من مدى استيفاء الشروط القانونية ومعايير الاستحقاق والمفاضلة بين المتقدمين، ولا يعني تسجيل الاستمارة الحصول على الوحدة بصورة تلقائية.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق السكن البديل

يتعين على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات التي يتم طلبها خلال مرحلة استكمال الملف والتحقق من البيانات المسجلة، وتشمل:

عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق وفقا للقانون.
إعلام الوراثة في الحالات التي امتد فيها عقد الإيجار.
بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.
بطاقات الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة والأبناء والمقيمين بالوحدة.
مستند يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة، مثل كود المشترك أو فاتورة الكهرباء.
بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود شخص من ذوي الإعاقة.
إيصال مرافق للمياه أو الغاز إن وجد.


 

شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2026

4 أنظمة للحصول على شقة بديلة للإيجار القديم

أتاح القانون 4 أنظمة يمكن من خلالها تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بما يوفر أكثر من اختيار وفقا للظروف المالية والاجتماعية لكل مستفيد.

وتتمثل هذه الأنظمة في:

1. نظام الإيجار: الحصول على الوحدة البديلة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية وفقا للشروط المحددة.
2. الإيجار المنتهي بالتملك: الانتفاع بالوحدة مقابل سداد مبالغ إيجارية وفقا للنظام المتفق عليه، وصولا إلى التملك.
3. التمليك بالتمويل العقاري: الحصول على الوحدة من خلال برامج التمويل العقاري وفقا للضوابط المعتمدة.
4. التمليك النقدي أو بالتقسيط: شراء الوحدة وسداد قيمتها نقدا أو على أقساط وفقا للأسعار وشروط التخصيص.

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