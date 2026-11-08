الدفع بـ 6 سيارات لإخماد حريق شقق سكنية بشارع عوف بكفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيران بشقق سكنية بعدد من المنازل بشارع عوف إثر ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتم الدفع بـ6 سيارات مطافئ لإخماد نيرانه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في عدد من وحدات السكنية بنطاق شارع عوف بمدينة كفر الزيات بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على الحادث.

وباشر قوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة بالتنسيق مع المحاسب ممدوح النجار رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات لفصل التيار الكهربائي والغاز عن منطقة شارع عوف بالكامل لتأمين ارواح وحياة المواطنين.

تأمين ارواح المواطنين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.