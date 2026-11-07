محمد رمضان يفاجئ جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. ويوجه رسائل مؤثرة لروجينا وأحمد بدير وعادل إمام

في ظهور لافت خطف الأنظار، فاجأ النجم محمد رمضان جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، خلال حفل ختام دورته التاسعة، الذي أقيم على خشبة مسرح تياترو الفردوس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين وصناع المسرح والمشاركين في المهرجان.

وشهد الحفل مشاركة مميزة من محمد رمضان، الذي حرص على تقديم الجوائز للفائزين، تقديرًا لمجهوداتهم وإسهاماتهم الفنية، كما استغل وجوده على خشبة المسرح لتوجيه مجموعة من الرسائل والإشادات لعدد من نجوم الفن الذين تركوا بصمات واضحة في مشواره الفني وفي تاريخ الفن المصري.

محمد رمضان يشيد بروجينا: أنتِ نجمة مصر

وخلال كلمته في حفل الختام، وجه محمد رمضان تحية خاصة للفنانة روجينا، مشيدًا بمكانتها الفنية وما قدمته من أعمال مميزة، قائلًا لها: «أنتِ نجمة مصر»، في لفتة لاقت تفاعلًا من الحضور.

كما حرص على توجيه رسالة تقدير للفنان الكبير أحمد بدير، مشيرًا إلى قيمة أعماله الفنية ومكانته الكبيرة، ومؤكدًا أن رصيده الفني وأعماله تتجاوز نجاح مسلسل «جعفر العمدة»، في إشارة إلى تقديره لتاريخ أحمد بدير ومشواره الحافل بالأعمال المتميزة.

رسالة خاصة من محمد رمضان للمخرج خيري بشارة

ولم ينسَ محمد رمضان توجيه الشكر للمخرج الكبير خيري بشارة، حيث تحدث عن دوره في تشجيعه ودعمه، مؤكدًا أنه كان من أصحاب الفضل في تحفيزه خلال بداياته، وهو ما يعكس اعتزازه بكل من ساندوه وقدموا له الدعم في رحلته الفنية.

كما وجه تحية خاصة للزعيم عادل إمام، مشيدًا بتاريخه الفني الكبير وحرصه على تقديم أعمال متنوعة في المسرح والدراما والسينما، معتبرًا أن ما قدمه يمثل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري، ونموذجًا استثنائيًا للفنان الذي استطاع أن يترك بصمة في مختلف المجالات الفنية.

تكريم أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي في ختام المهرجان

وعلى جانب آخر، شهد حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري تكريم الكاتب الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي، حيث قام الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتكريمهما تقديرًا لمشوارهما الفني وإسهاماتهما البارزة في مجال الأغنية والموسيقى.

وكانت فرقة «طبلة الست» قد افتتحت فعاليات الحفل بمجموعة من الأغاني التراثية التي أضفت أجواء احتفالية على المسرح، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير، في بداية فنية مميزة لليلة الختام.

تكريم رموز الفن في افتتاح الدورة التاسعة

وكان مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري قد شهد خلال حفل افتتاح دورته التاسعة تكريم عدد من الفنانين، تقديرًا لما قدموه من إسهامات فنية طوال مشوارهم، ومن بينهم الفنانة عائشة الكيلاني، والفنان سعيد الصالح، والفنان يوسف رجائي، والفنان علاء زينهم.

كما امتد التكريم ليشمل أسماء عدد من الفنانين الراحلين الذين تركوا بصمات لا تُنسى في ذاكرة الجمهور، وهم نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي، وذلك تقديرًا لعطائهم الفني وما قدموه من أعمال مميزة على مدار سنوات طويلة.

60 عرضًا مسرحيًا تشارك في المهرجان

وشهدت الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري إقبالًا ملحوظًا من الفرق المسرحية، حيث جرى قبول 60 عرضًا مسرحيًا، وذلك عقب انتهاء لجنة المشاهدة من فحص العروض التي تقدمت بالتظلمات في الخامس من أكتوبر الجاري على مسرح النهار.

وأسفرت المرحلة الثانية من الاختيارات عن قبول 12 عرضًا إضافيًا، لتنضم إلى العروض التي سبق اختيارها، في إطار حرص إدارة المهرجان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من التجارب المسرحية الشابة والمواهب الجديدة.

ويأتي المهرجان في إطار جهود نقابة المهن التمثيلية لدعم الحركة المسرحية المصرية، وتشجيع المواهب الشابة، وإتاحة مساحة حقيقية أمام المبدعين لتقديم تجاربهم الفنية، إلى جانب الاحتفاء برموز الفن الذين أسهموا في إثراء المسرح المصري على مدار تاريخه.