تحالف دعم الشرعية: اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية لاستهداف الرياض

قال تحالف دعم الشرعية، أنه جرى اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض .

وسبق وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاقه صفارات الإنذار المبكر في مدينة الرياض، وذلك للتحذير من خطر في الأجواء.

ويأتي إطلاق الدفاع المدني السعودي الإنذار في مدينة الرياض بعد ما سبق أن أعلن، إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية، في مدن الدمام ومحافظة الأحساء، للتحذير من خطر، سرعان ما أعلن زواله وذلك في الدمام والظهران وبقيق والهفوف، ثم يؤكد زواله عن محافظة الأحساء.



ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ تدابير الحيطة والحذر، حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي الإنذار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية للتعامل مع المخاطر المحتملة، وضمان سلامة السكان.



في وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الأول باتجاه مدينة حرض والثاني باتجاه مدينة الظهران في تصعيد جديد يُجسّد استمرار الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية.