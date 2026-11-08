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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محادثات أبوظبي .. واشنطن تطرح نموذج مجلس روسيا والناتو لاحتواء الحرب

جاريد كوشنر وستيف ويتكوف
جاريد كوشنر وستيف ويتكوف
محمد على

أفادت تقارير بأن المبعوث الأمريكي طرح نموذج مجلس روسيا والناتو، الذي تأسس عام 2002 للحوار حول الأمن وضبط التسلح ومكافحة الإرهاب. 

يأتي ذلك، في محاولة لإعادة تعيين الترتيبات الأمنية، وذلك قبل جولة المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا المقررة يومي 10 و11 نوفمبر في أبوظبي
 

وسبق أن أفادت أمس، وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، خلال ساعات الليل، 411 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بالإضافة إلى فوق البحر الأسود وبحر آزوف.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات المسيرة دُمرت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلجورود، وفورونيج، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وروستوف، وساراتوف، وسامارا، وتولا، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم وبحري آزوف والأسود.

وكانت مصادر أوكرانية أفادت بأن الجيش الأوكراني شن هجمات على مواقع مختلفة في مقاطعات أوريول وساراتوف وروستوف الروسية، خلال الليل، مستهدفا مصفاة ساراتوف النفطية، إلى جانب مواقع لمنشآت صناعية وعسكرية رئيسية، وذلك في هجوم واسع وقع فجر السابع من نوفمبر.

وأضافت المصادر أن حريقا اندلع في مصفاة نفط، فيما نشب حريق كبير بالقرب من مصنع "ألماز" العسكري، كما تم استهداف مصنع بروتون للإلكترونيات في أوريول.

وردت روسيا، السبت، بقصف صاروخي وبالطائرات المسيرة استهدف مناطق في كييف وضواحيها ومناطق أخرى.

روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا أوكرانية كوشنر

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