تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية، جنوب لبنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وسبق ونفذ الجيش الإسرائيلي مؤخرًا خلال نوفمبر الجاري سلسلة من عمليات النسف والتفجير المستمرة في عدة بلدات وقرى جنوبي لبنان، وشملت آخر هذه العمليات بلدة القنطرة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا عنيفًا ونسف منازل وأحياء كاملة، إضافة إلى إحراق منازل أخرى في البلدة .



كما قام بتفجيرات في النبطية الفوقا - كفرتبنيت، حيث شهدت المنطقة تفجيرات عنيفة وعمليات نسف لمنازل ومرافق.

كما شملت التفجيرات مؤخرًا بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، بلدة يحمر الشقيف، بلدة الطيري، وبلدة بني حيان.



تأتي هذه التفجيرات ضمن إطار التصعيد والعمليات العسكرية المستمرة في المنطقة الجنوبية.