مفاجأة .. ترامب يعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة UFC.. والأخير يرفض لهذا السبب

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضًا لدانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة، لتولي منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض.

وقالت صحف أمريكية، إنه وبرغم العرض السخي من ترامب لوايت، إلا أن وايت رفض عرض ترامب، حيث اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"،الخطوة بأنها "غير تقليدية" وأثارت جدلاً واسعًا.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن دانا وايت العظيم، المقاتل والمحارب الشرس، قد عُرض عليه منصب السكرتير الصحفي للولايات المتحدة".

وسبق قبل رفضه أن أكد دانا وايت، خلال مؤتمر صحفي خاص في مقر المنظمة، أنه يعتزم لقاء ترامب، الاثنين، في واشنطن لمناقشة العرض، لكنه تجنب الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان سيقبل المنصب، مكتفيا بالقول: "لدي بالفعل الكثير من الأعمال".

كما سبق أن أعلن ترامب، الجمعة، اختيار ستيفن ميلر خلفاً للمستشارة سوزي وايلز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ويأتي هذا العرض في وقت يظل منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شاغرا منذ مغادرة كارولين ليفيت في أغسطس الماضي، بعد أن تولته كاتي زاكاريا لفترة قصيرة استمرت 5 أيام فقط.