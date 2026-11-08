قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يُجيد التعامل مع النجوم.. إعلامية: اختيار علي ماهر لتدريب منتخب مصر صادف أهله
الحداد يومين | 6 قتلى و15 مصابًا.. ارتفاع حصيلة هجوم بولندا الإرهابي
أحمد رضوان: سوء التوفيق حرمنا من نتيجة إيجابية أمام الزمالك
أحد أهم معالم الفن .. ياسر جلال يُهنئ أحمد حلمي بعد تكريمه في دبي
اتحاد الكرة يحسم مصير الجهاز الطبي لمنتخب مصر بعد رحيل حسام حسن | خاص
بيتر ميمي يكشف زوجات محمد رمضان في مسلسل «عشماوي» رمضان 2027
كوكسال بابا يُفاجئ مُتابعيه بصورة جديدة مع محمد صلاح .. ماذا كتب له؟
مفاجأة .. ترامب يعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة UFC.. والأخير يرفض لهذا السبب
ما نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية؟.. أمين الفتوى يوضح طريقة حسابها
منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر
أسعار BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السعودية
الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصًا من حريق بسفينة شحن في بحر عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة .. ترامب يعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة UFC.. والأخير يرفض لهذا السبب

ترامب ودانا وايت
ترامب ودانا وايت
محمد على

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضًا لدانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة، لتولي منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض.

وقالت صحف أمريكية، إنه وبرغم العرض السخي من ترامب لوايت، إلا أن وايت رفض عرض ترامب، حيث اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"،الخطوة بأنها "غير تقليدية" وأثارت جدلاً واسعًا.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن دانا وايت العظيم، المقاتل والمحارب الشرس، قد عُرض عليه منصب السكرتير الصحفي للولايات المتحدة".

وسبق قبل رفضه أن أكد دانا وايت، خلال مؤتمر صحفي خاص في مقر المنظمة، أنه يعتزم لقاء ترامب، الاثنين، في واشنطن لمناقشة العرض، لكنه تجنب الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان سيقبل المنصب، مكتفيا بالقول: "لدي بالفعل الكثير من الأعمال".

كما سبق أن أعلن ترامب، الجمعة، اختيار ستيفن ميلر خلفاً للمستشارة سوزي وايلز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ويأتي هذا العرض في وقت يظل منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شاغرا منذ مغادرة كارولين ليفيت في أغسطس الماضي، بعد أن تولته كاتي زاكاريا لفترة قصيرة استمرت 5 أيام فقط.

ترامب وايت دانا وايت ميلر البيت الأبيض زاكاريا كارولين ليفيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

حسام حسن

انتهى الأمر.. إبراهيم فايق: قرار مرتقب ينهي مشوار حسام حسن مع منتخب مصر.. والإعلان الليلة

ترشيحاتنا

الكلاب الضالة

التكنولوجيا الحديثة بشأن تعريف الكلاب المُرخّصة.. تفاصيل ضوابط القانون رقم 29 لسنة 2023

القوات المسلحة

فداء في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.. إشادات حزبية بتضحيات أبطال القوات المسلحة

مجلس النواب

تفاصيل مشروع قانون لدعم قدامى لاعبي كرة القدم ماليا

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد