إعلامية تكشف لغز غياب عدي الدباغ عن الزمالك .. وهذه حقيقة إصابة الركبة

كشفت الإعلامية دينا سليم عن مصدر مقرب من الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، حقيقة الإصابة التي يعاني منها اللاعب، وموقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن الدباغ يُعاني بالفعل من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، رغم نشر اللاعب عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي ما يُفيد عدم تعرّضه للإصابة، قبل أن يحذف المنشور مرة أخرى.

وأردفت أن الدباغ أخطر الجهاز الفني والطبي لفريق الزمالك بغضبه الشديد بسبب الأخبار المنتشرة عن إصابته وأنه سيحتاج مدة قد تصل إلى شهرين للعودة للملاعب.

واختتمت أن اللاعب أمامه أسبوع ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة لن تتسبب في غياب طويل للاعب.