الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصًا من حريق بسفينة شحن في بحر عمان

أعلن الحرس الوطني في الإمارات العربية المتحدة، إنقاذه 22 شخصًا، بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان.

وقال الحرس الوطني، في بيان، إنه في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها لحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، تمكنت مجموعة حرس السواحل من إنقاذ 22 شخصًا من الجنسيات العربية، إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا على متنها داخل بحر عمان.

وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ جاءت عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغًا من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصًا، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم جميعًا بحالة صحية مستقرة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي تأكيدًا على الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني، وحرصهم الدائم على سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية، بما يُسهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة والسلامة البحرية.

هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية

وكانت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية، قد أعلنت، مساء السبت، أنها تلقت بلاغًا بشأن تعرّض سفينة لهجوم في خليج عُمان.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنها تلقت «بلاغًا عن حادثة شملت سفينة شحن وقوات عسكرية في خليج عُمان، على بُعد حوالي 18 ميلًا بحريًّا شرق خورفكان، بدولة الإمارات العربية المتحدة»، في إشارة إلى تعرض السفينة لهجوم.

وأضاف البيان: «لا تزال حالة الطاقم، وتقييم الأضرار، والأثر البيئي غير معروفة وقت الإبلاغ، وقد أُبلغت السلطات بالحادثة، ولا تزال التحقيقات جارية».

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة عسكرية أطلقت النار على سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار الأمريكي المفروض على إيران وعطلتها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن قواتها عطّلت سفينة تجارية في خليج عُمان، بعد أن تجاهل طاقم السفينة المدني تحذيرات متكررة وحاول انتهاك الحصار البحري المفروض على إيران مرات عدة.