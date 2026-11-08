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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحداد يومين | 6 قتلى و15 مصابًا.. ارتفاع حصيلة هجوم بولندا الإرهابي

قوات عسكرية
قوات عسكرية
محمد على

ارتفعت حصيلة هجوم  بولندا، إلى 6 قتلى و15 مصابًا، نتيجة إطلاق نار نفذه مسلح في سوق بمدينة كراكوف جنوب بولندا.

ووصف رئيس الوزراء دونالد توسك العمل بأنه "عمل إرهابي".

وقال توسك، خلال تفقده المدينة، إنه عثر على جثث امرأتين ورجل في منزل المنفذ.

 اعتبر “توسك” أنهم من أفراد عائلته على الأرجح، وأعلن الحداد لمدة يومين على ضحايا الحادث.

قال وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي بأن "كل المؤشرات توحي بأن المنفذ كان مبهورًا بأيديولوجيات اليمين المتطرف".

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به، وهو بولندي من مواليد 2002، اقتحم بسيارته الساحة الرئيسية وبدأ يطلق النار عشوائيًا على المارة.

وأصيب اثنان من عناصر الشرطة، قبل أن يطلقا النار على المهاجم الذي نقل إلى المستشفى.

 وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، أندريه فيجوليك، إن المشتبه به استخدم بندقية نصف آلية.

بولندا قتلى إرهابي توسك وزير الداخلية

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