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بيتر ميمي يكشف زوجات محمد رمضان في مسلسل «عشماوي» رمضان 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيتر ميمي يكشف زوجات محمد رمضان في مسلسل «عشماوي» رمضان 2027

فنانات مسلسل "عشماوي "
فنانات مسلسل "عشماوي "
علا محمد

أعلن المخرج بيتر ميمي رسميًا عن زوجات النجم محمد رمضان في مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2027.

ونشر بيتر ميمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا للفنانات المشاركات في العمل، وعلق عليها قائلًا: «رسميًا وحصريًا! زوجات عشماوي النجم محمد رمضان، النجمة اللبنانية سيرين عبد النور والنجمة المصرية يسرا اللوزي والنجمة التونسية سارة التونسي».

وأضاف: «عشماوي مسلسل الوطن العربي».

أبطال مسلسل عشماوي لمحمد رمضان في رمضان 2027

يضم مسلسل «عشماوي» مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب محمد رمضان، حيث تشارك في البطولة الفنانة يسرا اللوزي، والفنان باسم سمرة، ومحمد عبد الحافظ، وإنتصار، وعصام السقا، ويوسف رأفت، وإسعاد يونس، وجاسيكا حسام الدين.

كما تضم قائمة المشاركين في العمل عددًا من الفنانين، وهم وليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم، ومن المقرر أن يشهد المسلسل ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم المخرج محمد سامي.

ويأتي مسلسل «عشماوي» ليعيد محمد رمضان إلى المنافسة الرمضانية بعد فترة غياب، خاصة أن الفنان حقق نجاحًا لافتًا في السنوات الماضية من خلال أعماله التي اعتمدت على الدراما الشعبية والصراعات الاجتماعية، وهو ما يجعل مسلسله الجديد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2027.

محمد رمضان يعود إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي.

المخرج بيتر ميمي بيتر ميمي محمد رمضان موسم رمضان 2 جعفر العمدة

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