كوكسال بابا يُفاجئ مُتابعيه بصورة جديدة مع محمد صلاح .. ماذا كتب له؟

نشر البلوجر التركي كوكسال بابا صورة جديدة تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر كوكسال بابا في الصورة ممسكًا بيد محمد صلاح، وعلق عليها بكلمة: «Kardeşim»، وتعني “اخي ”، في إشارة إلى العلاقة القوية التي تجمعهما.



وكان قد حرص النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، على احتواء حالة الإحباط داخل الفريق، عقب الخسارة أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

محمد صلاح يوجه رسالة قوية لزملائه في طرابزون

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن محمد صلاح وجه رسالة إلى زملائه بالفريق، شدد خلالها على أهمية تحمل المسؤولية الجماعية والتكاتف من أجل تجاوز التعثر الأخير، وعدم السماح للهزيمة بالتأثير على مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة.