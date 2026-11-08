قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-11-2026 .. والقنوات الناقلة
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يفرض قيودًا على دخول الخيام إلى قطاع غزة
رقص خادش للحياء .. حبس 3 صانعات محتوى في الجيزة
أكثر دعاء واظب عليه النبي صباحًا ومساءً وأوصى بترديده .. فرصة عظيمة اغتنمها
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وتتوقع أمطاراً خفيفة اليوم
يُجيد التعامل مع النجوم.. إعلامية: اختيار علي ماهر لتدريب منتخب مصر صادف أهله
الحداد يومين | 6 قتلى و15 مصابًا.. ارتفاع حصيلة هجوم بولندا الإرهابي
أحمد رضوان: سوء التوفيق حرمنا من نتيجة إيجابية أمام الزمالك
أحد أهم معالم الفن .. ياسر جلال يُهنئ أحمد حلمي بعد تكريمه في دبي
اتحاد الكرة يحسم مصير الجهاز الطبي لمنتخب مصر بعد رحيل حسام حسن | خاص
بيتر ميمي يكشف زوجات محمد رمضان في مسلسل «عشماوي» رمضان 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوكسال بابا يُفاجئ مُتابعيه بصورة جديدة مع محمد صلاح .. ماذا كتب له؟

صلاح و كوكسال بابا
صلاح و كوكسال بابا
علا محمد

نشر البلوجر التركي كوكسال بابا صورة جديدة تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر كوكسال بابا في الصورة ممسكًا بيد محمد صلاح، وعلق عليها بكلمة: «Kardeşim»، وتعني “اخي ”، في إشارة إلى العلاقة القوية التي تجمعهما.


وكان قد حرص النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، على احتواء حالة الإحباط داخل الفريق، عقب الخسارة أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

محمد صلاح يوجه رسالة قوية لزملائه في طرابزون
وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن محمد صلاح وجه رسالة إلى زملائه بالفريق، شدد خلالها على أهمية تحمل المسؤولية الجماعية والتكاتف من أجل تجاوز التعثر الأخير، وعدم السماح للهزيمة بالتأثير على مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر طرابزون الشرق الأوسط السعودية صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

حسام حسن

انتهى الأمر.. إبراهيم فايق: قرار مرتقب ينهي مشوار حسام حسن مع منتخب مصر.. والإعلان الليلة

ترشيحاتنا

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن يوصي بضرورة تحديث المصانع وتطوير تكنولوجيا الصناعة

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق يزور موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في الأردن

أرشيفية

إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد