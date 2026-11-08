أحمد رضوان: سوء التوفيق حرمنا من نتيجة إيجابية أمام الزمالك

تحدّث أحمد رضوان، المدير الفني لفريق مصر للتأمين، عن طموحات فريقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن النادي يعمل على مشروع قوي يستهدف التأهل إلى الدوري الممتاز، في ظل الدعم الذي تقدمه إدارة النادي.

وقال رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إنه يعمل على أعداد مشروع جيد من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز، بالتعاون مع الإدارة المحترمة التي توفر جميع احتياجات الفريق، وتقدم الدعم اللازم لتحقيق الهدف المنشود.

وأضاف المدير الفني لمصر للتأمين: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك، ولكن سوء التوفيق لم يكن في صالحنا، وكنا نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية».

وتابع: «هناك مدربون كبار ولاعبون مميزون في دوري المحترفين، ولديهم إمكانيات تؤهلهم للعمل واللعب في الدوري الممتاز».

وشدّد رضوان على أهمية تسليط الضوء على الكوادر الفنية الموجودة في دوري المحترفين، قائلًا: «هدفنا هو الصعود إلى الدوري الممتاز، وأريد أن أقول للجميع انظروا إلى المدربين الموجودين في دوري المحترفين، هناك مدربون جيدون ولديهم عمل مميز».

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن دوري المحترفين يمتلك العديد من العناصر الفنية المميزة التي تستحق الحصول على الفرصة، سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين.