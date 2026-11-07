الغنيمي: صفقات قوية لدعم طموحات «الموج الأزرق» في الدوري.. ونطمح للمنافسة على كأس مصر

أكد الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، وعضو مجلس الشيوخ المصري حرص إدارة النادي على تلبية تطلعات وجماهير "الموج الأزرق" خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية وتدريبات تلائم طموحات النادي في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف إنهاء المسابقة في مركز يليق باسم ومكانة نادي سموحة.

وأشار الغنيمي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تأهل الفريق بنجاح إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر يمثل دفعة معنوية كبيرة، مؤكداً أن الطموح لا يقتصر على التواجد فقط، بل يمتد للمنافسة بقوة على لقب البطولة وتدكيك مسار الفريق في الكأس.

وأوضح نائب رئيس نادي سموحة أن هدف مجلس إدارة النادي يتركز على تلبية جميع متطلبات اللاعبين والأجهزة الفنية في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير كافة التدعيمات والاحتياجات اللازمة، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يخوضها النادي باسمه العريق، وتحقيق تطلعات وآمال أعضائه وجماهيره العريضة.