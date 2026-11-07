بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالمنيا

اصيب 6 أشخاص، بينهم صغار، بكدمات وجروح متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على طريق إحدى قرى مركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق إحدى قرى مركز المنيا، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، وهم:

1- "صباح . ع . اط 64 عامًا، ربة منزل.

2- "ندى . ا . م" 34 عامًا، ربة منزل.

3- “أوسي . ا . ر” 8 سنوات.

4- شقيق الطفلة أوسي “مهند . ا. ر” 10 سنوات.

5- “إسماعيل . ي . ا” 14 عامًا.

6- “بدور . ا . م” 33 عامًا،

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وجرى التحفظ على المركبتين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.