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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تنفيذ 681 إجراءً وتدخلًا رقابيًا بمختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية

حملات رقابية
حملات رقابية
ايمن رياض

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نتائج أعمال لجنة الرقابة والمتابعة الميدانية رقم 47 لسنة 2026 عن شهر أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن تنفيذ 681 إجراءً وتدخلًا رقابيًا بمختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية بمراكز المحافظة التسعة، وذلك في إطار جهود المحافظة لرصد أوجه القصور، ومتابعة انتظام العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (التفتيش والمتابعة)، أن أعمال اللجنة برئاسة الدكتور محمد جبر نائب المحافظ شملت قطاعات الصحة والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والمراكز التكنولوجية، إلى جانب النظافة العامة والإشغالات والطرق والبيئة والجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية.

وأفاد التقرير بأنه في قطاع النظافة والإشغالات بمركز المنيا، تم تحرير 89 محضرًا و116 إنذارًا، وتنفيذ 12 إجراءً للرفع الفوري، فضلًا عن 217 تدخلًا في مجال الإشغالات و297 تدخلًا في مجال النظافة، مع رصد مخالفات وتراكمات للمخلفات بمراكز أبوقرقاص والعدوة ومطاي.

ورصدت اللجنة بالقطاع الصحي حالات غياب وإغلاق بعض الوحدات الصحية خلال ساعات العمل الرسمية، ونقصًا في الكوادر وتعطل بعض الأجهزة الطبية، فيما تابعت انتظام العملية التعليمية ورصدت ملاحظات تتعلق بنظافة الفصول والصيانة والإشغالات بمحيط بعض المدارس.

كما كشفت عن تأخر إنجاز بعض معاملات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بملوي والعدوة، وملاحظات تتعلق بأرصدة المخازن ونظافة بعض الجمعيات الزراعية وإغلاق وحدات بيطرية، إلى جانب أوجه قصور بقطاع التضامن الاجتماعي، شملت الغياب الوظيفي وتأخر بعض طلبات بطاقات الصرف الإلكترونية والتظلمات.

وأكد محافظ المنيا ضرورة التعامل الفوري مع جميع الملاحظات التي رصدتها اللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب والتقصير الوظيفي، وسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية، مع مواصلة حملات رفع الإشغالات وإزالة تجمعات القمامة، وتكثيف المرور الميداني على مختلف القطاعات، لضمان الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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