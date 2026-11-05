نائب محافظ المنيا يضبط سيارة محملة بكميات من السكر بدون فواتير

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، فب اطار ذلك قاد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، حملة رقابية ميدانية على أسواق شارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص، لمتابعة حركة البيع والشراء، ورصد المخالفات، وذلك بمشاركة لجنة تضم ممثلين عن جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكميات من السكر دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، كما شملت أعمال التفتيش فحص عدد من الأدوية ومراجعة تواريخ إنتاجها وانتهائها، إلى جانب التأكد من إعلان الأسعار بالمحال التجارية والتزام التجار بها، وعدم المغالاة في أسعار السلع المطروحة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا للتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المعنية، لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بالأسواق بأسعار مناسبة.