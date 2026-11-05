قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ المنيا يضبط سيارة محملة بكميات من السكر بدون فواتير

حملات تموينية
حملات تموينية
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة،  فب اطار ذلك قاد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، حملة رقابية ميدانية على أسواق شارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص، لمتابعة حركة البيع والشراء، ورصد المخالفات، وذلك بمشاركة لجنة تضم ممثلين عن جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكميات من السكر دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، كما شملت أعمال التفتيش فحص عدد من الأدوية ومراجعة تواريخ إنتاجها وانتهائها، إلى جانب التأكد من إعلان الأسعار بالمحال التجارية والتزام التجار بها، وعدم المغالاة في أسعار السلع المطروحة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا للتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المعنية، لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بالأسواق بأسعار مناسبة.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 نوفمبر أكتوبر 2026

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الزوجين

هل تنال الزوجة الجنة بإطعام زوجها بيدها؟

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد