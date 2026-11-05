وفد متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت محافظة المنيا وفدًا متعدد الجنسيات في جولة سياحية شملت عددًا من المناطق الأثرية والتاريخية، للتعرف على أبرز معالمها وما تضمه من كنوز حضارية تعكس مكانتها على خريطة السياحة المصرية.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك مقومات أثرية وتاريخية فريدة، حيث تضم نحو ثلث آثار مصر، وتأتي في المرتبة الثالثة سياحيًا بعد الجيزة والأقصر، مشيرًا إلى أن ما يميزها تنوع آثارها التي تمتد عبر العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وصولًا إلى العصر الحديث.

وأضاف المحافظ أن توافد مختلف الجنسيات يعكس الاهتمام المتزايد بالمقومات السياحية للمنيا، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة للتعريف بمواقعها الأثرية والتاريخية، وتيسير استقبال الزائرين، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز حضور عروس الصعيد على خريطة السياحة المحلية والدولية.