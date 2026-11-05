وسط حالة من الحزن..أهالي المنيا يشيعون جثمان شاب توفي قبل ساعات من الاحتفال بحنته

وسط حالة من الحزن الشديد والصدمه شيع اهالي على أهالي قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا جنازة شاب إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك قبل ساعات من الاحتفال بحنته، التي كان مقررًا إقامتها أمس الأربعاء.

وشهدت القرية حالة من الصدمة بين الأهالي وأسرة الشاب الراحل، بعدما تحولت أجواء الاستعداد للاحتفال إلى مأتم، حيث كانت الأسرة قد انتهت من تجهيزات الحنة وفرش الصوان استعدادًا للاحتفال، قبل أن يتلقى الجميع نبأ وفاته

وشيّع أهالي القرية جثمان الشاب محمد حسن إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة التي سيطرت على المشيعين، وحرص العشرات من أبناء القرية على المشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وسادت حالة من التأثر بين الأهالي ومحبي الراحل، الذين أشادوا بحسن سيرته وطيب أخلاقه، مؤكدين محبته الكبيرة بين أبناء قريته، فيما خيمت أجواء الحزن على الجميع لفقدانه في هذا التوقيت الذي كان من المفترض أن يشهد واحدة من أسعد لحظات حياته.

ودعا أهالي القرية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

