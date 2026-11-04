قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعة ديمقراطيين يفوزون بمقاعد مجلس النواب الأمريكي في ولاية أوريجون
كفارة والسجن للجدعان.. محمد رمضان يهنئ أحمد فلوكس بخطوبته ويدعوه لضيف شرف في «عشماوي» رمضان 2027
كندا والصين تمددان اتفاقية الرسوم الجمركية بهدف تعزيز الصادرات الكندية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية للتحايل البحري تدعم إيران
السجائر والتبغ المسخن بأسعار جديدة بدءا من الخميس.. القائمة الكاملة
تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا
مباريات ريال مدريد المتبقية في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آيك أثينا
ضياء رشوان يستعرض نتائج اجتماعاته مع أطراف المنظومة الإعلامية تمهيدًا للمؤتمر الأول لتطوير الإعلام المصري
رئيس وزراء تايلاند يوجه بتأمين أنظمة تخزين وإمدادات الغذاء من الهجمات السيبرانية
العراق يرفض استضافة مطلوبين للقضاء للتحريض على مؤسسات الدولة
هل المطالبة بالميراث أمام القضاء تُعد قطيعة للرحم؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بعد خسارة الجمهوريين.. ميرتس يتوقع التفاف ترامب على الكونجرس الأمريكي بالأوامر التنفيذية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من المنيا.. مستقبل وطن يجدد العهد بدعم الرئيس السيسي والاصطفاف خلفه .. صور

اجتماع حزب مستقبل وطن
اجتماع حزب مستقبل وطن
ايمن رياض

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاصطفاف خلف القيادة السياسية يمثلان موقفًا ثابتًا لحزب مستقبل وطن، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وشدد على أن الحزب يقف خلف القيادة السياسية في القرارات والإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره، خاصة في ظل التحديات الاقليمية المتلاحقة وتستلزم التمسك بوحدة الصف والوقوف خلف الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل تحركاته التنظيمية والمجتمعية في مختلف المحافظات، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية.

جاء ذلك خلال ختام وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية جولته الميدانية بمحافظة المنيا، بعقد لقاء تنظيمي مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لمتابعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة المنيا، حيث تناول جهود الحزب خلال الفترة الماضية، ومتابعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز التواصل بين الأمانة العامة وأمانة الحزب بالمحافظة، بما يدعم تنفيذ التكليفات والخطط التنظيمية والمجتمعية.

وعلى هامش اللقاء التنظيمي، شهدت فعاليات ختام الجولة تسليم 200 معدة زراعية للمزارعين، في إطار جهود الحزب لدعم القطاع الزراعي ومساندة العاملين به، وتوفير المعدات التي تساعدهم على تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ومساعدتهم على مواصلة دورهم في دعم الإنتاج الزراعي.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن اللقاءات التنظيمية تمثل محطة مهمة لتوحيد الرؤى بشأن خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات القيادات والكوادر الحزبية، وتعزيز فاعلية الأداء التنظيمي، مشددة على استمرار الحزب في مساندة مؤسسات الدولة والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم جهود القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الوطن، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متلاحقة.

كما أكدت قيادات الحزب أهمية دعم المزارعين وتوفير المعدات الزراعية اللازمة لهم، باعتبار ذلك أحد محاور التحرك المجتمعي للحزب، وامتدادًا لجهوده في الوصول إلى مختلف الفئات وتلبية احتياجاتها، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج.

وجاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، والأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وقيادات الحزب بمحافظة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وكافة التنظيميين أعضاء الحزب بالمحافظة .

واختتمت جولة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا سلسلة من الفعاليات الميدانية التي تضمنت إطلاق قافلة طبية مجانية شاملة لمختلف التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، إلى جانب تسليم مستلزمات طبية للمستشفى الجامعي، وافتتاح مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين عقب رفع كفاءتها، وتسليم شيك لدعم غير القادرين، فضلًا عن عقد اللقاء التنظيمي وتسليم 200 معدة زراعية للمزارعين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة المنيا ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز التواصل التنظيمي المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات.

المنيا مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

حسام حسن

الأعلى للإعلام يمنع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل لأجل غير مسمى

أوباما وترامب

رسالة من الشعب الأمريكي.. أول تعليق من أوباما بعد الهزيمة الساحقة لحزب ترامب

تكريم السيسي لميار

بعد تكريم ميار عثمان.. كل ما تريد معرفته عن نوط الامتياز وأبرز الحاصلين عليه في مصر

ترشيحاتنا

مركز الأزهر لتعليم الإنجليزية يحتفي بنجاح 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية

من بينهم القارئ محمد أحمد حسن.. مركز الأزهر لتعليم الإنجليزية يحتفي بنجاح 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية

خلال الندوة بجامعة بني سويف

في ندوة بجامعة بني سويف.. الأزهر يحذر من الأفكار المغلوطة ويدعو الشباب إلى التمسك بالوعي والاعتدال

مسابقة «دوري الأئمة النجباء»

الأوقاف تختتم تصفيات المرحلة الثانية للموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»

بالصور

أسعار نيسان صنى موديل 2010 المستعملة في مصر

نيسان صنى موديل 2010
نيسان صنى موديل 2010
نيسان صنى موديل 2010

تسلا رودستر 2028 تظهر عن قرب بتصميم مستوحى من الطائرات المقاتلة

تسلا رودستر 2028
تسلا رودستر 2028
تسلا رودستر 2028

أهم فاكهة في الخريف.. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم

اهم فاكهة فى الخريف .. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم
اهم فاكهة فى الخريف .. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم
اهم فاكهة فى الخريف .. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم

بدءاً من اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

زيادة اسعار السجائر اليوم
زيادة اسعار السجائر اليوم
زيادة اسعار السجائر اليوم

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد