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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تحرير 4717 محضرًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 4717 محضرًا ومخالفة تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.


ووجّه المحافظ باستمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مؤكدًا استمرار مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ المحافظة والمجمعات الاستهلاكية المعتمدة على مستوى المراكز، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن التقرير الشهري رصد تحرير 2555 مخالفة للمخابز البلدية، و275 مخالفة للتجار، و77 مخالفة في قطاع المواد البترولية، إلى جانب 1880 مخالفة بالأسواق، بإجمالي 4717 محضرًا ومخالفة خلال أكتوبر. وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية، من بينها 2900 كجم دقيق بلدي مدعم، و10 أجولة دقيق، و1135 كجم لحوم ومنتجاتها، و3474 لترًا من الألبان، و500 لتر زيت، و200 كجم سكر، و50 جوال أرز، و1500 كجم مكرونة، إلى جانب كميات من السلع الأخرى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الضبطيات شملت معلبات وعصائر، ودواجن وأسماك،، و 2 طن فول و 2  طن ملح، و16602 زجاجة مياه معدنية. وفي مجال السلع غير الغذائية، تم ضبط 640 صندوق مبيدات وأسمدة وأعلاف، و2440 لترًا من المنظفات، و3708 من الأدوية والأدوات الطبية، و38 صندوقًا من إكسسوارات السيارات، فضلًا عن 2100 لتر من المنتجات البترولية .
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

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