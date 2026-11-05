64 زيارة ميدانية و23 مشروع تحسين وتدريب 160 كادرا.. حصاد إدارة سلامة المرضى بصحة المنيا

اعلنت مديرية الصحة بالمنيا حصاد أنشطة إدارة سلامة المرضى والجودة خلال شهر أكتوبر 2026، والتي تضمنت تنفيذ 64 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية، و23 مشروعًا للتحسين المستمر، إلى جانب تنظيم 7 أنشطة تدريبية استفاد منها 160 من الكوادر الطبية والتمريضية، وذلك في إطار جهود تطوير مستوى الخدمات الصحية وتعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى بمختلف المنشآت الطبية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه، وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة رشا عادل، مدير إدارة سلامة المرضى والجودة.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية، نفذت إدارة سلامة المرضى 64 زيارة للمنشآت الصحية بمختلف قطاعات المحافظة، لمتابعة تطبيق متطلبات سلامة المرضى ورصد فرص التحسين، بواقع 32 زيارة للمستشفيات، و12 زيارة للمراكز الطبية المتخصصة، و20 زيارة للوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وشهد الشهر تنفيذ 23 مشروعًا للتحسين المستمر باستخدام منهجية «5S»، بهدف تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأقسام المختلفة، ومن بينها أقسام الطوارئ والعمليات والحضانات والعنايات المركزة والصيدليات والمعامل وعيادات الأسنان وتنظيم الأسرة والملفات الطبية والمخازن، إلى جانب مواصلة مشروعات التحسين باستخدام منهجية «FOCUS-PDCA» بمستشفى صدر المنيا ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بملوي.

وفي ملف التدريب وبناء القدرات، نظمت الإدارة، بالتعاون مع إدارتي التدريب والتمريض، 7 أنشطة تدريبية استهدفت 160 مشاركًا من الفرق الطبية والتمريضية وفرق سلامة المرضى، وتناولت مفاهيم الجودة ومعايير سلامة المرضى (GSR) بالمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية، ومنظومة الإبلاغ عن الأحداث العارضة، فضلًا عن التسجيل الطبي والتوثيق، وتنمية مهارات مشرفات التمريض في تطبيق معايير الجودة.

كما تضمنت جهود الإدارة دعم استعداد المنشآت الصحية للاعتماد، من خلال تنفيذ زيارتين ميدانيتين لوحدة مهدية التابعة لإدارة المنيا الصحية، لمتابعة الاستعداد لزيارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتجديد الاعتماد المبدئي، حيث بلغت نسبة التطابق 91% وفقًا لأداة التقييم الذاتي (SAT)، مع مراجعة السياسات وتدريب العاملين.

وفي سياق متصل، شاركت مديرية الصحة بالمنيا في التدريب الذي نظمته الإدارة العامة لسلامة المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حول «سجل المخاطر»، والذي استضافته أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة العمل المستمرة لترسيخ ثقافة سلامة المرضى والتحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، ورفع كفاءة الفرق الطبية والتمريضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مستويات الأمان داخل المؤسسات الصحية