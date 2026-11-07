محافظ المنيا: إنجاز 21 ألفًا و555 شكوى وطلبًا بنسبة 98.8% خلال 10 أشهر

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق المحافظة معدلات إنجاز متميزة في ملف شكاوى المواطنين، وفقًا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن شهر أكتوبر 2026، والذي أشاد بأداء المحافظة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، حيث استقبلت إدارة خدمة المواطنين 1,959 شكوى وطلبًا خلال أكتوبر، تم بحث وإنجاز 1,831 منها بنسبة 93.5%، إلى جانب إنجاز 866 شكوى عبر المنظومة الحكومية الموحدة بمعدل 91.99%.

وأوضح المحافظ أن إجمالي الشكاوى والطلبات التي استقبلتها إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ 21 ألفًا و810 شكاوى وطلبات، تم بحث وحسم 21 ألفًا و555 منها بنسبة إنجاز 98.8%، فيما سجلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 9,367 شكوى، تم تنفيذ 9,352 منها، بمعدل إنجاز 97.92%.

ووجّه المحافظ بمواصلة تطوير آليات استقبال وفحص الشكاوى، وتعزيز التنسيق بين إدارة خدمة المواطنين والمديريات والوحدات المحلية والجهات التنفيذية، مع متابعة الإجراءات ميدانيًا حتى إزالة أسباب الشكاوى، مشيرًا إلى تحقيق عدد من القطاعات التنفيذية نسبة إنجاز بلغت 100%، بما يعكس حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.