المنيا: تحصين 88 ألف رأس أبقار واغنام وماعز ضد الجلد العقدي والطاعون

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 56 ألفًا و697 رأسًا من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، و31 ألفًا و993 رأسًا من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين، التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم الأحد 25 أكتوبر الماضي.

ووجّه المحافظ بمواصلة أعمال الحملة وتكثيف جهود الفرق البيطرية للوصول إلى المربين في القرى والنجوع، مع تعزيز التوعية بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالإرشادات البيطرية، حفاظًا على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

واوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، استمرار أعمال التحصين من خلال الفرق البيطرية المنتشرة بمختلف المراكز، بالتوازي مع توعية المربين بأهمية تحصين الحيوانات المستهدفة وفقًا للخطة المحددة للحملة.

وتناشد محافظة المنيا المربين ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية وتقديم الحيوانات للتحصين، والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.