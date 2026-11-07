دون خسائر في الأرواح.. تفاصيل السيطرة على حريقين بمنزلين في محافظتي مطروح وقنا

شهدت محافظتى قنا ومطروح حريق منزلين وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية بالمحافظتين دون خسائر في الارواح..

حريق بمنزل بمحافظة قنا

شهدت منطقة العبابدة شرق مدينة قنا، اندلاع حريق داخل شقة سكنية، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للوحدات السكنية المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العبابدة شرق مدينة قنا، دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إطفاء للتعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة على النيران.

وتبين أن الحريق داخل الشقة دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من السيطرة على النيران.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساته.

حريق بمنزل بمطروح

اندلع النيران بشكل مفاجئ داخل أحد المنازل، بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح،وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران .

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة والحماية المدنية بمحافظة مطروح، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق ضخم داخل منزل بمنطقة علم الروم.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وانتقلت قوات الحماية المدنية حيث تم فرض كردون أمني حول المنزل المشتعل، وتم السيطرة الكاملة على الحريق، وإخماد النيران نهائيًا،

وأسفر الحريق عن التهام النيران لجميع محتويات المنزل بالكامل،دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، .

وتواصل الأجهزة المعنية إجراء التحريات والمعاينات اللازمة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، وحصر حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمنزل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.