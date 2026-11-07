قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن مدينة ديرمواس والقرى التابعة لها، اليوم السبت، لمدة 6 ساعات، وذلك لإجراء أعمال غسيل وتطهير مكونات محطة مياه شمال المدينة، بسعة 500 متر مكعب.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن فترة انقطاع المياه تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية وصالحة للاستخدام مجانًا بالمناطق المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة الانقطاع.

وأشارت إلى إمكانية طلب سيارات المياه أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، مؤكدة حرصها على سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه في المواعيد المحددة.

كما اعلنت الشركة قطع مياه الشرب اليوم بمركز بني مزار بقري معصرة حجاج وبني علي وبله المستجدة والعزب والنجوع التابعه لهم، لاعمال تطهير الخزان الارضي لمحطة مياة معصرة حجاح في الفترة من الساعه الثامنه صباحًا حتي الرابعة عصرا

كما أكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية وصالحة للاستخدام مجانًا بالمناطق المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة الانقطاع.