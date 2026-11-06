المنيا: افتتاح 3 مساجد بعد تجديدها ضمن خطة تطوير دور العبادة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بدور العبادة وتطوير المساجد، وتوفير أماكن لائقة ومجهزة للمصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وأوضح المحافظ أن المساجد التي تم افتتاحها تشمل مسجد عمر بن عبد العزيز بعزبة العابد بقرية جبل الطير البحرية، ومسجد الهداية بقرية طهنا الجبل، التابعين لإدارة أوقاف المنيا الجديدة، إلى جانب مسجد الأوسط بقرية المطاهرة القبلية بمركز أبوقرقاص، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بالمساجد وتحسين مستوى تجهيزاتها بما يلبي احتياجات المصلين.

وأكد اللواء كدواني أن عمارة بيوت الله لا تقتصر على تطوير المباني والتجهيزات، وإنما تمتد إلى تعزيز رسالتها الدينية والمجتمعية في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة، إلى جانب دورها في غرس القيم الأخلاقية وتعزيز روح الانتماء والتكافل بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، استمرار التنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتنفيذ خطط إحلال وتجديد وصيانة المساجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يضمن توفير دور عبادة آمنة ومجهزة، ويعكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.