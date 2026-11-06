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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ سندس سنبل لحصولها على الميدالية الذهبية في داكار 2026

المجلس القومي للمرأة يهنئ البطلة سندس سنبل لحصولها على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»
المجلس القومي للمرأة يهنئ البطلة سندس سنبل لحصولها على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى البطلة المصرية سندس سنبل، لاعبة الووشو، بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات الشانغ تشوان المجمعة للسيدات، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد تحقيقها 18.660 نقطة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، الذي يُعد إنجازًا تاريخيًا  حققت من خلاله،  أول ميدالية ذهببة نسائية مصرية  وعربية  في رياضة الووشو على مستوى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، مؤكدة أن ما حققته البطلة سندس سنبل يعكس ما تتمتع به الفتاة المصرية من قدرات وإمكانات تؤهلها للتميز والمنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، متمنية لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات والإنجازات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

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