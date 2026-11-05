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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومي المرأة بالشرقية يشارك في فعاليات اللقاء التنسيقي الدائم لمناهضة العنف ضد المرأة

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير منظومة متكاملة للحماية والدعم، وضمان حصول المرأة والفتاة على حقوقهما القانونية والاجتماعية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن مشاركة الفرع في فعاليات اللقاء تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز دور فروعه بالمحافظات في دعم المرأة المصرية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير آليات العمل المشترك بين الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات المعنفات وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهن.

وأضافت مقررة الفرع أن اللقاء، الذي عقد خلال الفترة من ٤ إلى ٥ نوفمبر ٢٠٢٦، تناول عدداً من المحاور المهمة، أبرزها عرض الورقة المفاهيمية لدور اللجنة التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بالإطار القانوني لجرائم العنف ضد المرأة، واستعراض دور فروع المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة المصرية، إلى جانب مناقشة دور شبكة المحامين المتطوعين بالمحافظات والتحديات التي تواجه مهنة المحاماة وسبل التغلب عليها.

كما شهدت الفعاليات عقد ورش عمل بمشاركة ١٠٥ مشاركين على مدار يومين، ممثلي ٢٧ محافظة، جرى خلالها بحث آليات التنسيق المحلي وإدارة الحالات، وتحديد نقاط القوة والفجوات، وحصر الجهات المعنية التي يمكن إدراجها ضمن خريطة الخدمات المقدمة للمرأة والفتاة المعنفة، وصولاً إلى اقتراح نموذج موحد للإحالة المحلية، وصياغة التوصيات النهائية التي تستهدف تطوير منظومة التنسيق بالمحافظات وإضافتها إلى الورقة المفاهيمية الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز منظومة الحماية من العنف، وتوحيد الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة المصرية.

الشرقية محافظ الشرقية الدولة المصرية أشكال العنف التنمية المستدامة

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