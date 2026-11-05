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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مراقبة الأغذية بصحة الشرقية تغلق 5 مخابز مخالفة وتحرر 13 محضرا فى حملة على المخابز بمركز أبو حماد

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبة أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى قيام  فرق عمل إدارتى مراقبة الأغذية  والطب الوقائى بصحة الشرقية بالتنسيق مع مفتشى مكتب الاغذية الصحية بالادارة الصحية بمركز ابوحماد للتفتيش على المخابز بالمركز وذلك لإحكام الرقابة على المخابز والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

واكد انه تم المرور على (٩) مخابز بمركز ومدينة أبوحماد للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وتم تحرير ١٣ محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة كما تم سحب ٥ عينات من الأغذية لإرسالها إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيما تم التوصية بإيقاف التشغيل والغلق ل( ٥ ) مخابز، وذلك لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية والرقابية سلامة المنتجات

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