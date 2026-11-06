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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي "الغذاء الأمريكية" تعزيز التعاون في المجالات التنظيمية والرقابية

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية،
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية،
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بممثلي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (US FDA)، وذلك ضمن فعاليات القمة السنوية للتحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA 2026)، المنعقدة بالعاصمة الكورية سيول، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.

شارك في اللقاء، الدكتورة ماري ثانه هاي مدير مكتب الأدوية الجديدة ومسؤول ملف التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية، ورافي بهارواني نائب مدير مكتب السياسات والاستراتيجيات العالمية، وروبين بينت المدير المساعد للشؤون الدولية والمبادرات التي تركز على المريض بمركز تقييم الأدوية والأبحاث (CDER)، وجوبا رايتشاودهوري المدير المساعد للبرامج الخاصة.

توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التنظيمية والرقابية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم تطوير المنظومة الرقابية الدوائية المصرية، ويرسخ مكانة مصر ودورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في ضمان إتاحة مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وذات جودة عالية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التنظيمية والرقابية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفة المؤسسية، والاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات الرقابية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الرقابية الدوائية المصرية، ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المستقبلي، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية، وتعزيز كفاءة الأداء الرقابي، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تنظيم المستحضرات الدوائية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز حضورها وتعاونها على المستوى الدولي، وتوطيد شراكاتها مع كبرى السلطات التنظيمية العالمية، والاستفادة من التجارب التنظيمية الرائدة، بما يدعم الارتقاء بمستوى أداء المنظومة الدوائية المصرية، ويعزز مكانتها إقليميًا ودولياً، ويسهم في ضمان إتاحة مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وذات جودة عالية للمواطنين.

هيئة الدواء المصرية هيئة الغذاء والدواء المجالات التنظيمية الاستثمارات نقل التكنولوجيا المتقدمة القطاع الدوائي US FDA

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