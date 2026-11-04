هيئة الدواء: مصر تضم 86 ألفًا و600 صيدلية لتوفير الخدمات الدوائية للمواطنين

قال ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الصيدليات من أهم الأماكن التي تقدم الخدمة الصحية والطبية للمواطنين فهي المنفذ الوحيد المرخص لحصول المواطن على الدواء.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى نستهدف توافر الصيدليات في كل المناطق ليصل لها المواطنين بكل سهولة، متابعا: لدينا 86 الف و600 صيدلية على مستوى الجمهورية.

واسترسل: نستهدف توفير كافة الخدمات الطبية والدوائية داخل الصيدليات، مضيفا: الصيدليات متوافرة في كل أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن هيئة الدواء على توفير كافة الأدوية في كل أنحاء الجمهورية، منوها بأن هناك شروط لتصدير ترخيص افتتاح صيدلية، من بينهم مساحة الصيدلية وتجهيزها وفقا للمواصفات الطبية