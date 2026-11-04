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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم في موقف استثنائي.. مشاركة مع شباب برشلونة وظهور بقائمة الفريق الأول

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

عاش المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يومًا استثنائيًا مع برشلونة، بعدما تواجد ضمن حسابات فريق الشباب والفريق الأول في اليوم نفسه، خلال المواجهتين اللتين جمعتا النادي الكتالوني بأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أوروبا للشباب.

حمزة عبد الكريم في موقف استثنائي.. مشاركة مع شباب برشلونة وظهور بقائمة الفريق الأول

وشارك حمزة في الشوط الأول من مباراة فريق الشباب أمام أستون فيلا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، قبل أن يستبدله المدرب بول بلاناس مع بداية الشوط الثاني، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.

ولم تتوقف مشاركة اللاعب المصري عند هذا الحد، إذ تواجد اسمه ضمن قائمة بدلاء الفريق الأول لبرشلونة في مواجهة أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد.

وتؤكد هذه الخطوة الثقة التي يحظى بها المهاجم المصري داخل النادي، في ظل حصوله على فرصة التدرب مع الفريق الأول والمشاركة مع فرق الفئات السنية، بما يمنحه فرصة اكتساب الخبرات والتطور تدريجيًا.

وتبرز هذه الحالة أهمية التنسيق بين الجهاز الفني للفريق الأول وقطاع الشباب في برشلونة، من أجل إدارة مشاركة المواهب الصاعدة بالشكل المناسب، ومنحها فرصًا للتطور دون التأثير على مسارها الفني.

حمزة عبد الكريم ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2026

ظهر حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة ومنتخب مصر، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026، ليكون أحد الوجوه المصرية في سباق المواهب الصاعدة بالقارة.

وضمت القائمة إلى جانبه إبراهيما مازا، وكريستيان كوفاني، وكريست إينوا، وفان دياموندي، وكاليد يانكي، وإسماعيل كماسيكو، وعبد الله كوزاني، وأيوب بوعدي، وإبراهيم مباي.

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