جامعة بنها تنظم بطولة كأس رئيس الجامعة لكرة القدم

نظمت جامعة بنها بطولة كأس رئيس الجامعة لكرة القدم، بمشاركة كليات الجامعة، بإجمالي 29 مباراة تقام على ملاعب الجامعة، في إطار دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الطلابية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن تنظيم البطولة يأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب.



وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية، باعتبارها أحد المحاور المهمة في بناء شخصية جامعية متكاملة تجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي، فضلًا عن ترسيخ قيم المنافسة الشريفة واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة.



وأُقيمت البطولة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ضمن خطة الجامعة لتنفيذ الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والتميز.